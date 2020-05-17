أخبار مصر | "نصب واستغلال".. تحرك برلماني عاجل تجاه مصروفات المدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نصب واستغلال".. تحرك برلماني عاجل تجاه مصروفات المدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تهديد المدارس الدولية لأولياء الأمور بشطب الطلاب في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام القادم وتحايلها لإجبارهم بدفع 7 آلاف جنيه.

وقالت "فائقة" في بيان لها، إن المدارس الدولية والخاصة أرسلت رسائل لأولياء الأمور تطالبهم فيها بدفع رسوم مصروفات الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والرسم والألعاب والتي تقدر بنحو 7 آلاف جنيه للعام الجديد 2020 2021، وأجبرتهم على دفعها قبل موعد 30 مايو الجاري.

وأضافت النائبة: هددت المدارس أولياء الأمور بشطب أبنائهم من المدرسة في حال تخلفهم عن دفع تلك المصروفات في الموعد المحدد، مما يعكس استغلال تلك المدارس وعدم تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية.

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وأكدت أن دفع رسوم هذه المصروفات يعد بند النصب والتحايل الاضافي على المصروفات الدراسية الكبيرة بسبب لجان شكلتها إدارة التعليم الخاص بالوزارة لتقدير الأعباء على تلك المدارس، وإيجاد فرصة لفتح باب خلفي لزيادة إضافية على نسبة الزيادة السنوية المقدرة بقيمة ٧٪.

وانتقدت فهيم، انتهاز المدارس الدولية والخاصة فرصة عدم تحكم وزارة التربية والتعليم في إدارتها وعدم إخضاعها بشكل كامل تحت طائلتها، الأمر الذي جعلها تستنزف أولياء الأمور واستغلالهم، وإعطائها الحق في تهديد مستقبل الطلاب مقابل دفع المصروفات، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأسر المصرية جراء توقف العمل في العديد من القطاعات.

وطالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لوقف ممارسات الضغط التي تمارسها المدارس الدولية والخاصة، على أولياء الأمور، وكذلك رد مصروفات الأنشطة للعام الحالي الذي لم يتم إنفاقها.