مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ونظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

انتهت النيابة العامة بحوادث جنوب القاهرة الكلية، من سماع أقوال شهود العيان فى واقعة مقتل عامل طعنا على يد عاطلين حيث أكدوا أن المتهمين كانا يفتعلان الكثير من المشكلات مع أغلب سكان المنطقة، ويوم الواقعة تفاجئوا بهما فى المنطقة وقاموا بمشادة كلامية مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما وأن المجنى عليه رفض تسديد المبلغ لهما ثم تطورت إلى مشاجرة قاما المتهم الأول على أثرها باستخراج سلاح أبيض "سكين" وقام بطعن المجنى عليه طعنتين بالرأس مما أدى إلى وفاته فى الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرص مخدر و265 جرام من مخدر الحشيش بميناء القاهرة الجوي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدى) بداخله كمية من المواد المخدرة.

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حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 24 يوينو المقبل لنظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

لقى عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 1،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق، التي أغلقت اليوم، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة "، أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على التالى: