مصر | ذخائر وهيروين.. مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ذخائر وهيروين.. مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 1،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدي الخطورة الأول عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم جناية، بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا ومُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، والثاني أحد أعوانه - مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالإتجار في المواد المخدرة "هيروين" مُتخذان من منطقة (طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى إقترابهما مُستقلًا كلًا منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط ترويج 200 طربة حشيش بقيمة مليون و400 ألف جنيه



وفي سياق أخر نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والبحيرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

وكانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

