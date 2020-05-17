مصر | "مش معاه أي أوراق".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجوار ترعة في كرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مش معاه أي أوراق".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجوار ترعة في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مش معاه أي أوراق تفيد هويته الشخصية".. هكذا عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاه بجوار أحد الترع بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، ويكثف رجال مباحث الجيزة، من جهودهم لكشف ملابسات الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغًا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة ملقاة بجوار أحد الترع بنطاق المركز.

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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وفُرض كردونا أمنيا بمحيط الجثة، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة لشاب مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية المجني عليه، والمتهم بقتله، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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"رايحين الوراق".. بهذه الحيلة تمكن 3 أشخاص من التعدي على سائق بإحدى شركات السيارات، متحدثين إصابته بجرح سطحي بالرقبة، وسرقة سيارته بالاكراه ومبلغ مالي 1500 جنيه، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من سائق بإحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام 3 أشخاص، بإستقلال السيارة قيادته عن طريق تطبيق الشركة عمله من مدينة أكتوبر لتوصيلهم إلى منطقة الوراق وحال سيرهم بالطريق الدائري بدائرة القسم فوجئ بتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابوه بجرح سطحي بالرقبة وإستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 1500جنيه وهاتفه المحمول، وهربوا.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شكل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة بالسيارة أمكن ضبطها بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما مسدس صوت، 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول، 1500 جنيه "متعلقات المجني عليه"، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستولي عليها داخل سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال المباحث حاليا بتكثيف جهودهم لضبط المتهم الهارب.