شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: التوسع فى تمويل مشروعات زراعية عبر برنامج فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا مع فريق مشروع فرصة، وممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الفاو، ومؤسسة كير العالمية، استعرض الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة، ما حققه البرنامج، وأوجه التعاون مع الشركاء وتوجهات الوزارة، من خلال البرنامج، لمساعدة فئات تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية فى التحول من الحماية إلى الإنتاج.

وناقشت الوزيرة، خلال الاجتماع، خطط برنامج فرصة فى تنمية مشروعات التمكين الاقتصادى فى القطاع الزراعى، والاتجاه لتمويل مشروعات إنتاج حيوانى وزراعى وتمويل الصناعات الصغيرة فى القطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية.