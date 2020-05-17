شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى 8 أشخاص على أحد أبناء قبيلة بالعريش ووفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بانجاز التحقيق فى واقعة مقتل المجنى عليه الشاب عبد الله الأخرسى، والذى وصل إلى مستشفى العريش العام قبل وفاته بعد التعدى عليه بأسلحة بيضاء من قبل 8 أشخاص.

وأبلغ المجنى عليه نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدى البعض عليه بأسلحة بيضاء – تمكن من تحديد أسماء منهم– مُحدثين إصاباته التى توفى متأثرًا بها.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجُرَ أحدهم –أكثرَ من مرة- مع بعض من أهالى إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدى على الأهالى بالأسلحة البيضاء، وفى اليوم الذى حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجنى عليه المتوفى.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التى كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.