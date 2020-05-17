مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضربة أمنية حاسمة، لقى عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة مصرعهما، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدى الخطورة (عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا - مُقيم دائرة مركز التل الكبيربالإسماعيلية، وأحد أعوانه - مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" متخذان من منطقة (طريق جينفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.. ولدى إقترابهما مستقلا كلاً منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانون.