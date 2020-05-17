شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة والعظمى بالقاهرة 43 وتسجل 44 جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تنبؤ حالة الطقس من الأحد للجمعة، وفق النشرة التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 6 أيام مقبلة، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى الجمعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستتراوح بين 42 و 43، وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة لـ44 درجة، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد متوقع أن تشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، تكون متوسطة ورعدية تصل لحد السيول غدا الأحد والاثنين المقبل شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.