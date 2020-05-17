شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان التحرير قطعة من باريس بعد إضاءة المتحف المصرى ومجمع التحرير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين ميدان التحرير بالكامل، بعد إضاءة المتحف المصري القديم ومجمع التحرير والكثير من المباني والفنادق المحيطة به، ليتحول إلى تحفة فنية تخطف الأنظار إليه، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتطويره، ونجحت الإضاءة التي صممتها أجهزة الدولة في المباني الشهيرة بميدان التحرير في منطقة وسط البلد، في تحويل المكان إلى موقع حضارى متكامل، بعد الانتهاء من تثبيت المسلة الفرعونية والكباش الفرعونية التي تزين الميدان، وكذلك تجديد وزراعة كل أرجاء الميدان بأشجار النخيل والزيتون والنباتات.



اضاءة المتحف المصرى القديم

ودخل مجمع التحرير أشهر مبانى الميدان، من ضمن مشروع التطوير حيث انتهت المحافظة من دهانه وإضاءته بمنظومة إنارة حديثة تظهر شكله الجمالى، ليضاهى التطوير الجديد الذى شهده الميدان.

وشهد مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، إنجازا كبيرا ليتحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها، ليضاهى الميدان أفضل ميادين العالم .



المتحف المصرى القديم



مجمع التحرير بعد التطوير



مجمع التحرير

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وانتهت الأجهزة المعنية من إنشاء نافورة بثلاث مستويات تحيط بالمسلة والكباش الفرعونية تتدلى منها المياه على جوانبها الرخامية، بشكل انسيابى، لتعطى شكل جمالى رائع يحيط بالمشعد الفرعونى للمسلة والكباش بسينية الميدان، كما تمت زراعة المنطقة المحيطة بالنافورة ليتحول لونها للأخضر.

وشهد الميدان، الذى يعد أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

اضاءة مباني ميدان التحرير

وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير زراعة النخيل والزيتون ونباتات الزينة داخل أحواض متنقلة، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع وزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

اضاءة الفنادق في ميدان التحرير

وانتهت وزارة الآثار من تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، والتي تزن 90 طنا، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش تم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.