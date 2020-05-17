شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى محيط قاعدة الوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت منصات الدفاع الجوى بالقوات المسلحة الليبية من إسقاط طائرة تركية مسيرة من طراز Anka-S والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية، وفقًا لما أكده الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى.

وتمكنت قوات الجيش الليبى من إسقاط عدد كبير من الطائرات التركية المسيرة منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والإرهابيين فى الرابع من أبريل عام 2019.

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