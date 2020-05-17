شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ310 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم ت حاجز الـ310 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه، وتخطى حاجز الاصابات حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، وتم تسجيل اكثر من مليون و700 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 13802، وفيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي 1797 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 23666، وفى لبنان تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 902.

وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 404 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية: شفاء 87 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يبلغ 3487، وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 192 إصابة جديدة و6 وفيات.

وفى روسيا تم تسجيل 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت ألمانيا 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة الى 620 إصابة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى دول العالم، وفيما تواصل شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن.