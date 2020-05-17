كورونا يحاصر "الكبار".. كيف تسلل الوباء لـ"الكرملين" و"البيت الأبيض"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حالة الاضطراب الكبرى التى تسبب فيها وباء كورونا فى شتى أنحاء الأرض، تسود حالة من القلق من أن يصيب الفيروس القاتل أكبر قوتين رئيسيتين بالعالم، الولايات المتحدة وروسيا، مع اقتراب المرض من دوائر الحكم فى كلا البلدين. حيث شهدت الأيام الماضية تسجيل حالات إصابة لمسئولين بارزين فى روسيا وموظفين يعملون بالقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. Advertisements ومن خلال الفيديو التالى نستعرض كيف تسلل وباء كورونا القاتل إلى أكبر قوتين رئيسيتين بالعالم..

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