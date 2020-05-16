شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر والمفتي يشيدان بجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بجهود أبطال القوات المسلحة فى حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات فى تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية فى سيناء.

وأكد الأزهر أن العملية النوعية التى قامت بها قواتنا المسلحة الباسلة بشمال سيناء، تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بالشعب إلى بر الأمان.

ودعا شيخ الأزهر جموع الشعب المصرى إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جُند مصر، سائلًا الله -تعالى- أن يمنّ على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

كما أشاد مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالبطولات والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة فى سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى عمليات المداهمات الواسعة التى يشنها أبطال القوات المسلحة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة، حيث تمكنت القوات - حسب بيان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة- من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل 7 إرهابيين وضبط 10 عبوات ناسفة و4 أحزمة ناسفة، إضافة إلى ضبط عربة دفع رباعى و3 بنادق آلية وبندقية قناصة.

ودعا المفتى جموع الشعب إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، وإلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وقال: «الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل خلال قيامهم بواجبهم الوطنى، لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله، من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار».

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وأشاد بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فى كل مكان، وشدد على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالى مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.