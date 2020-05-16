شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء المحطة العاشرة لرصد الهواء بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الصف فى الجيزة ليصبح عدد المحطات بالمحافظة 10.

وقالت «فؤاد» إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أنه بتلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 104 محطة على مستوى الجمهورية.

فى سياق متصل، قالت وزيرة البيئة إنه فى إطار جهود الوزارة لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات لـ3 وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بـ6 مداخن بمحطة كهرباء شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء حيث تم رصد عناصر كل من (ثانى أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأكسجين، ودرجة الحرارة، ومعدل التدفق، والضغط). وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الاجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 73 منشأة تمثل 331 مدخنة.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن الأعمال والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت فى انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية، كما أن تطبيق قرار الحظر المرورى للمركبات أدى إلى انخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانوناً فى هذه الساعات فى معظم المواقع، مؤكدة أن إحداث التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية هو التحدى الأكبر الذى تقوم به كل وزارات البيئة فى العالم.