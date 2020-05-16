شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتسلم 30 طنًا مستلزمات طبية من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزارة الصحة والسكان، السبت، شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، ووجهت الوزيرة، الدكتورة هالة زايد، الشكر إلى جمهورية الصين، وأكدت قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه حضر مراسم تسلم الشحنة الدكتور محمد شوقى، وكيل الوزارة بالقاهرة، نائبًا عن الوزيرة، والسفير الصينى بالقاهرة «لياو ليتشيانج»، والدكتور هانى سليم، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية. وكشف «مجاهد» أن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين أكبر حجمًا من الشحنتين السابقتين، وتزن 30 طنًا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة «N95»، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبى، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم الشحنة بالكامل واتخاذ كل الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة الدولى.

من جانبه، أشار «شوقى»، خلال مراسم تسلم الشحنة، إلى أنه سيتم توزيع تلك المستلزمات على مستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدًا بتجربة الصين وما قامت به للتغلب على فيروس كورونا المستجد فى فترة وجيزة.

وخلال كلمته، أشار السفير الصينى بالقاهرة، «لياو ليتشيانج»، إلى أن تسلم هذه الشحنات يأتى بالتزامن مع الذكرى الـ 64 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، والذى يوافق يوم ٣٠ من شهر مايو الجارى، مؤكدًا أن وصول هذه الشحنات إلى مصر فى هذا التوقيت مثال حى على عمق وقوة العلاقات فى مختلف المجالات، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت السفير الصينى بالقاهرة إلى تضامن الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودعم جهود الصين فى مكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أن الصين تتعاون مع مصر وكل الدول الإفريقية للتغلب على أى تحديات تواجه شعوب العالم، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

فى سياق آخر، أوضح «مجاهد» خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة، حتى أمس الأول، وبلغ عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 21 حالة جديدة.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأول، هو 11228 حالة، من بينهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و592 حالة وفاة.