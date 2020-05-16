شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعافى بـ«حجر قها» إلى 187 وشفاء 11 فى «عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل فى المحافظات استقبال المصابين بفيروس كورونا، فيما خرج عدد من المتعافين.

ففى المنيا، أعلن مستشفى الحجر الصحى بملوى تعافى 5 مصابين بكورونا وعودتهم إلى منازلهم بعد تأكيد التحاليل والفحوص الطبية شفاءهم، وتواصل الفرق الطبية داخل المستشفى علاج 115 مصابا محتجزين داخل أقسام العزل والرعاية. وكشف بيان لمديرية الصحة، عدم وجود حالات إيجابية فى مدن وقرى المحافظة، وشدد المحافظ اللواء، أسامة القاضى، على استمرار التعقيم والتطهير فى جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة مناطق الإصابة.

وفى الشرقية، كشفت مصادر بإدارة المستشفيات الجامعية، ارتفاع عدد الحالات الإيجابية إلى 19 من العاملين بالجامعة، ومعظمهم حالات مستقرة، وتقرر عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية لهم فى مستشفيات العزل بالجامعة.

وفى الاسكندرية، قال الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا فى سموحه: «تقرر نقل 20 مريضاً استقبلهم المستشفى، خلال الأيام الماضية، إلى مستشفى عزل متخصص لاحتياجهم إلى أجهزة تنفس صناعية ورعاية مركزة».

وأشار إلى أن المستشفى استقبل 45 مريضًا جديدًا، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى221 حالة، فيما تقرر خروج 9 مصابين جدد، بعد تعافيهم من الفيروس ليصل إجمالى الحالات المتعافية 19 حالة.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى الحجر الصحى بقها، ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 187، بعد تعافى 9 حالات وخروجهم، بعد التأكد من سلبية التحاليل لهم.

وفى بنى سويف، أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، تعافى وخروج ٤ حالات من المستشفى تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع عدد الحالات المتعافية داخل المستشفى إلى ١٧ حالة.

وفى كفرالشيخ، سجلت المحافظة ٧ إصابات جديدة، منهم حالة من خارج المحافظة، ليصل إجمالى الإصابات، منذ بداية انتشار الفيروس ١٣٨.

وفى المنوفية، أصدر المحافظ، اللواء إبراهيم أبوليمون، قرارًا بمد حظر التجوال داخل الوحدة المحلية لشنشور، التابعة للوحدة المحلية لمركز أشمون داخل قرى شنشور، براشيم، كوم عياد، أسبوعًا إضافيًا عقب زيادة الإصابات بالوحدة المحلية.

وأعلن الفريق الطبى المعالج لمرضى كورونا بمستشفى عزل الباجور، شفاء حالتين، ووفاة شخص من محافظة الفيوم.

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وفى الوادى الجديد، قال المحافظ اللواء، محمد الزملوط: «سجلت المحافظة حالة إصابة جديدة بمدينة الخارجة، ليرتفع اجمالى المصابين إلى ٤٨ حالة، منهم 4 وفيات، مشيرًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلى لـ ٥٣ من المخالطين للمصابين ومتابعتهم، من خلال فرق الطب الوقائى».

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل بإسنا، خروج 11 حالة من المتعافين، بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية، المسحوبة منهم، وإجراء الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين الى 354 حالة.

وفى الإسماعيلية، قالت مصادر طبية بمديرية الصحة، إن 10 مصابين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم وتحويل 5 مصابين لاستكمال علاجهم فى مقر بيت الشباب الدولى بمدينة الإسماعيلية.

وأكدت مصادر بإدارة الرصد بمديرية الصحة أنه جار فحص المخالطين لثلاث حالات جديدة تم اكتشافها.

وفى البحر الأحمر، انتهت فترة الحجر الصحى لـ ٣٣٩ من المصريين، الذين وصلوا على متن الرحلة الثالثة من واشنطن، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة.