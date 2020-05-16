شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «PCR» وحجر بيطري 14 يومًا للجِمال المستوردة بالمنافذ الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد السوق الدولية للجِمال المستوردة فى مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، إجراءات احترازية وبيطرية مشددة وفحصا معمليا صارما بالحجر البيطرى للجِمال المستوردة ضد الأمراض والأوبئة والفيروسات (PCR)، وفى مقدمتها حمى الوادى المتصدع وكورونا.

وتعد سوق الشلاتين أحد المنافذ المسؤولة عن دخول الجِمال المستوردة إلى مصر، ولا يُسمح بدخول أى جِمال مريضة أو مشتبه فيها بالخروج من الحجر البيطرى إلا بعد التأكد من خلوها من أى أوبئة أو فيروسات من خلال الفحص المعملى وقضاء فترة حجر بيطرى لمدة ١٤ يومًا.

وقال الدكتور فتحى سلمى صهبى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إن الحجر البيطرى بمدينة الشلاتين يستقبل الآلاف من الجِمال المستوردة الحية التى تأتى من خلال قوافل يطلق عليها «الدبوكة» وتدخل الحجر البيطرى استعدادا للفحص البيطرى قبل طرحها فى أسواق المحافظات لبيعها، حيث يتم أخذ عينة من جميع الجمال بنسبة ١٠٠٪ ويتم الفحص المعملى بمعهد بحوث صحة الحيوان بالشلاتين مجانًا، وذلك ضد حمى الوادى المتصدع وكورونا، وتوضع الجِمال فى الحجر البيطرى بالشلاتين لمدة ١٤ يومًا، للتأكد من سلامتها قبل توزيعها على أسواق الجمال فى باقى المحافظات.

وأوضح «سلمى» أن هناك تعليمات مشددة من وزير الزراعة باتخاذ عدة إجراءات احترازية بالمنافذ الحدودية والمحاجر البيطرية بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أن جميع الجِمال لديها شهادات مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه ونتائج الفحص ويتم رش السيارات وما تحمله من حيوانات، ولم تسجل أى حالة اشتباه.

وتابع أنه تم استقبال نحو ٩ آلاف جمل مستورد، الشهر الماضى، وتم فحصها معمليًا ولم يثبت أى وجود للأوبئة أو الأمراض أو الفيروسات لهذه الجِمال وتم السماح بخروجها إلى مختلف الأسواق بالمحافظات.

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