شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالى والإعلام، مؤتمرًا صحفيًا الأحد، لإعلان التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وانتظمت، السبت، عملية تسليم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل، البديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسى، ورقيًا بالمدارس وإلكترونيًا عبر منصة إدمودو، واستقبلت المدارس أولياء أمور الطلاب بالمطهرات والكمامات والوسائل الاحترازية، وحددت مسافات للتباعد منعًا للتكدس، وأتاحت الوزارة منصة إدمودو، فى مختلف دول العالم، لمساعدة «أبنائنا فى الخارج» والعالقين من الطلاب المصريين، حتى يتسنى لهم رفع المشروعات البحثية.

وقال الدكتور طارق شوقى: إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة، فلا داعى لإعادته، موضحًا أن بإمكان الطلاب فى الخارج، التسجيل على المنصة حتى يوم الاثنين 18 مايو 2020.

فى سياق آخر، أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الفيزياء إلكترونيًا، أمس، بواسطة أجهزة التابلت من المنازل، فيما تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا لعدد من أسئلة الامتحان، وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ، سواء تقنية أو بشرية.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة الامتحان، مؤكدين أن به جزئيات تحتاج وقتا أطول للإجابة، فيما قال البعض إن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وأكدت غرفة عمليات الوزارة أن منصة الامتحان عملت بكفاءة عالية مع الطلاب، ولم يتم رصد شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وحذر وزير التربية والتعليم من الامتناع عن دخول الامتحانات الإلكترونية، وقال إن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى سيمتنع سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد، وشدد على أن أى محاولات للغش الجماعى ستنال عقابًا شديدًا.

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وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هى الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان.