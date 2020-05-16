شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الصحراوي في أسوان بسبب العاصفة الترابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق محتملة، ولجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل حال انقطاعها بعد هبوب عاصفة ترابية قوية على المحافظة.

ووجه المحافظ بقيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التي سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسريعة، ووجه إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من الاتجاهيين للحد من الحوادث المرورية، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ هيئة النقل النهري بإلزام أطقم العبارات والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أول بأول للتدخل السريع مع أي حوادث طارئة.

عاصفة ترابية تضرب أسوان

عاصفة ترابية تضرب أسوان

عاصفة ترابية تضرب أسوان

عاصفة ترابية تضرب أسوان