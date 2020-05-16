- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الصحراوي في أسوان بسبب العاصفة الترابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق محتملة، ولجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل حال انقطاعها بعد هبوب عاصفة ترابية قوية على المحافظة.
ووجه المحافظ بقيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التي سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسريعة، ووجه إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من الاتجاهيين للحد من الحوادث المرورية، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
وكلف المحافظ هيئة النقل النهري بإلزام أطقم العبارات والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أول بأول للتدخل السريع مع أي حوادث طارئة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
11,719
-
تعافي
2,950
-
وفيات
612
كانت هذه تفاصيل خبر غلق الطريق الصحراوي في أسوان بسبب العاصفة الترابية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.