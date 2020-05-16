شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: اتسجنت بعد رفضي ظهور القرضاوي على التلفزيون المصري بـ3 أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، أنه لم يعمل مع صفوت الشريف طوال حياته ولم تجمعه أي علاقة شخصية به إلا في عنبر السجن، قائلا: «عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف ولكن عمري ما كانت بيني وبينه علاقة شخصية إلا في عنبر السجن».

وأقر أسامة الشيخ، في لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، بأن صفوت الشريف له بصمات لا تمحى من العيار الثقيل، مؤكدا أن الشريف وضع حجر أساس لأشياء ما زالت موجودة وقائمة في الإعلام المصري والعربي ولا يمكن تخيل الإعلام بدونها، وأكد أنه لا يعرف سلبيات صفوت الشريف لأنه لم يعمل معه.

وكشف الشيخ أنه اعترض على ظهور يوسف القرضاوي على شاشات التلفزيون المصري بعد ثورة 25 يناير، وحينما جاء مصر أبلغ رئيس قطاع الاخبار أنه يعترض على ذلك، وقارن هذا اليوم بيوم رجوع الخميني إلى إيران، وتابع: «تصريحي وصل للإخوان وبالليل كل قيادات الدولة كلمتني عشان رفضي ظهور القرضاوي ودخلت السجن بعدها بـ3 ايام ومعرفش فيه علاقة ولا صدفة».

وأشار الشيخ إلى أن الإعلامي محمود سعد كان أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري، موضحا أنه في حالة تقسيم الإعلاميين إلى فئات فسنقول أن تامر أمين الأفضل من أبناء التلفزيون المصري، ووائل الإبراشي الأفضل كصحفي استقصائي، ولكن محمود سعد أكثر إعلامي يحظى بقبول الجماهير.

وأضاف الشيخ أن مشكلة محمود سعد هو اعتماده على كاريزما خاصة دون الاعتماد على التطوير، قائلا: «مشكلته أنه بيعتمد على كاريزما خاصة عنده ومش بيذاكر، وبعد الثورة هو راح للاتجاه الثوري، ومش هو لوحده، وفيه نجوم كتير عملوا كده وماليين الشاشات دلوقتي، وكله قلب بعد الثورة إلا ما رحم ربي».

ونفى الشيخ المعلومات التي تدعى اكتشافه للصحفي الكبير إبراهيم عيسى، مضيفا: «أنا مكتفتش إبراهيم عيسى وهو ظهر قبل الثورة وهو كان ضمن مجموعة أنا راهنت على إننا نقدم نجوم جدد من الصحافة زيه وزي وائل الإبراشى ومحمود سعد وعمرو خفاجي».

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