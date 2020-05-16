شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: أدعو أحمد عز للإفراج عن لقاء التسع ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، المهندس أسامة الشيخ، أنه أجرى لقاء مطولا مع رجل الأعمال أحمد عز، بعد خروجه من السجن، ولكن الأخير يرفض إذاعته.

ودعا الشيخ، أثناء استضافته في حلقة السبت من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، أحمد عز للإفراج عن اللقاء التلفزيوني، لتأكده التام من براءته من التهم التي سجن بسببها، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، مضيفا أن علاقته توطدت بأحمد عز بعد أن تشاركا زنزانة واحدة.

وأشار إلى أن اللقاء تم تصويره على مدى 9 ساعات، وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية، جيزيل خوري.

وعن سبب رفض أحمد عز إذاعة اللقاء، قال أسامة اشيخ إنه يرى أنه سيتركه لأبنائه والزمن.

وأشاد أسامة الشيخ بجمال وعلاء مبارك خلال فترة سجنهما، مؤكدا أنهما «مؤدبين ومحترمين جدا وغير مغرورين كما يدعي البعض، وإنما يعانيان من الخجل، وكانا أكثر التزاما بقوانين السجن».

ونفى أسامة الشيخ منع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل من دخول مبنى «ماسبيرو»، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

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