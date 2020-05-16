شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: محمود سعد «مش بيذاكر» ويعتمد على كاريزما خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن الإعلامي محمود سعد كان أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري، موضحا أنه في حالة تقسيم الإعلاميين إلى فئات فسنقول أن تامر أمين الأفضل من أبناء التلفزيون المصري، ووائل الإبراشي الأفضل كصحفي استقصائي، ولكن محمود سعد أكثر إعلامي يحظى بقبول الجماهير.

وأضاف الشيخ، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أن مشكلة محمود سعد هو اعتماده على كاريزما خاصة دون الاعتماد على التطوير، قائلا: «مشكلته أنه بيعتمد على كاريزما خاصة عنده ومش بيذاكر، وبعد الثورة هو راح للاتجاه الثوري، ومش هو لوحده، وفيه نجوم كتير عملوا كده وماليين الشاشات دلوقتي، وكله قلب بعد الثورة إلا ما رحم ربي».

ونفى الشيخ المعلومات التي تدعى اكتشافه للصحفي الكبير إبراهيم عيسى، مضيفا: «أنا مكتفتش إبراهيم عيسى وهو ظهر قبل الثورة وهو كان ضمن مجموعة أنا راهنت على إننا نقدم نجوم جدد من الصحافة زيه وزي وائل الإبراشى ومحمود سعد وعمرو خفاجي».