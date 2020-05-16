شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ في 7 يونيه 2020 وتنتهى في 5 يوليو 2020، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و812 طالباً وطالبة موزعين على إجمالي 60 لجنة بواقع 52 لجنة أساسية و8 لجان احتياطية.

وأكد محافظ بني سويف على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات التي تعقد هذا العام في أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتعاون مع المديرية تم وضع خطة لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال تشكيل لجان مسئولة عن تطهير وتعقيم مقار اللجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المديرية والادارات التعليمية السبع ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب فقط هذه العام، بدلا من 20 طالبا.

كما أشار المحافظ إلى القرار الذي أصدره بتشكيل لجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسته وتضم في عضويتها: مدير الأمن، المستشار العسكري، وكيل وزارة التعليم، ومديرى التعليم العام والأمن بمديرية التربية والتعليم، حيث تتولى هذه اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل على وضع السيناريوهات والحلول المختلفة لها، بالإضافة إلى وضع خطط تأمين لجان سير الامتحانات من الخارج وتوفير وسائل نقل أسئلة وكراسات الامتحانات واتخاذ الإجرءات اللازمة لتأمينها.

من جانبها، استعرضت سهام يوسف وكيل الوزارة عددا من الخطوات والإجراءات التي قامت بها المديرية، والمتعلقة بتجهيزات مقار اللجان، وكذلك تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها

وأوضحت أنه تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي الابتدائية بنات، لتكون مركز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات، مضيفة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والتي تشرف على وتتابع أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان،

وتمت مناقشة آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها والمزمع توقيعها مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، ولتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

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كما أوضحت أنه تم الانتهاء من صياغة بنود وتفاصيل البروتوكولات ويتم حاليا التنسيق لتوقيعيها واعتمادها من المحافظ.