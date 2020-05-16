شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر» تحتوي الآثار السلبية بعد موجة الطقس المتقلب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المحلية بالمحافظة من احتواء أثار العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي هبت على محافظة الأقصر، مساء السبت، حيث قام رؤساء المدن والقري والأحياء وفرق المتابعة برفع الأشجار والنخيل المتساقط في الطرقات والشوارع.

كما تم فتح الطرق أمام المارة في مدن البياضية والأقصر والقرنة والزينية وأرمنت وإسنا والطود، ورفع الأعمدة وأسلاك الكهرباء التي سقطت نتيجة لشدة الرياح، وتم فصل التيار الكهربائي بالمناطق المتضررة حرصا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك في خطوات سريعة من المحافظة وبتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أية آثار سلبية ناجمة عن تداعيات الطقس.

كما رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى، على مستوى المراكز والمدن، وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الآثار المحتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.