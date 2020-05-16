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استقالة مدير مستشفى الزهراء الجامعى وتعيين تغريد عبد الرحمن خلفا له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور سيد قدح، مدير مستشفى الزهراء الجامعى التابعة لجامعة الأزهر، باستقالته، حيث يخضع الآن للعزل المنزلى، بعد انتشار فيروس وسط الطاقم الطبى والادارة.

وتم تعيين الدكتورة تغريد عبد الرحمن، أستاذ مساعد القلب بطب بنات جامعة الازهر، مديرًا عامًا للمستشفى خلفًا للدكتور سيد قدح .

قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، غلق مستشفى الزهراء الجامعى، بصفة مؤقتة بعد ثبوت حالات إيجابية بفيروس كورونا بمختلف الأقسام الداخلية، كما سيتم تعقيم المستشفى بالكامل واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن.

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وكان قد أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مدير المستشفيات، ثبوت حالات إيجابية وسط الطاقم الطبى بفيروس كورونا بمستشفى الزهراء الجامعى، مضيفًا أنه يجرى عمل مسحات للمرضى، وجار تعقيم المستشفى بالكامل.

 

 

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