شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو وجرب "التفاحية" أكلة من تاريخ الطبخ فى مصر منذ 600 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم مقطع مصور جديد (فيديو) عن تاريخ الطبخ في مصر، وطبق اليوم هو عن أكلة تم ذكرها في أول كتاب عن الطبخ في مصر من القرن الرابع عشر الميلادي؛ طبق اليوم هو تفاحية.

التفاحية هي أكلة مزيج من اللحوم والتفاح، ورد ذكرها في أول كتاب للطبخ في مصر بعنوان "كنز الفوائد في تنويع الموائد". كان استخدام الفواكه واللحوم معًا في طبق واحد خاصا بمصر في ذلك الوقت، وكان المسافرون إلى مصر سعداء بذلك. ‎

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى اطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.