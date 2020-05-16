أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لعودة المصريين من الإمارات (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لعودة المصريين من الإمارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من دبي منذ قليل، وعلى متنها 270 راكبا مصريا، من العالقين في دولة الإمارات، وجاءت هذه رحلة تابعا للرحلات الجسر الجوي، التي تتم بتنسيق الحكومة بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

وحضر مسؤولو مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وصول الطائرة، وتعتبر هي ثاني الرحلات، التي وصلت إلى المطار، حيث كانت الرحلة الأولى قادمة من جدة وعلى متنها 306 ركاب مصريين من العالقين بالسعودية.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، أن جميع الركاب وطاقم الطائرة سيتم كشف الطبي عليهم والتحاليل الفورية لهم فور نزولهم من سلم الطائرة، وذلك تحت اشراف الحجر الصحي والطب الوقائي، وسيتم وضعهم في الحجر الصحي 14 يوما، وفق للإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ويذكر أن الحكومة المصرية وضعت خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" العالمية والحد من تداعياته.

Advertisements

كما أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عودة 830 مصريا من العالقين بـ3 دول، وهم: السودان والكويت وكندا، إلى القاهرة ومرسى علم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه وصل إلى مرسى علم 332 مواطنًا مصريًا من العالقين في تورونتو بكندا، وكذلك 143 مواطنًا كانوا عالقين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشارت إلى أنه قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، 355 مواطنًا مصريًا من العالقين في دولة الكويت وذلك على رحلتين استثنائيتين.

أوضحت الوزارة أنه تم نقلهم إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وأكدت أن اللجنة تضم في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم