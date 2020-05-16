أخبار مصر | سريع الاشتعال .. نصائح مهمة لحماية البشرة من أضرار استخدام الكحول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سريع الاشتعال .. نصائح مهمة لحماية البشرة من أضرار استخدام الكحول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والحروق بطب عين شمس، المواطنين بعدم الإفراط في استخدام المطهرات خاصة ربات المنزل، ومن الضروري إبعادها عن الأطفال لأنها سريعة الاشتعال.

وأضاف "كامل" في فيديو بثته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على المدخنين أيضا الانتباه جيدًا عند التدخين وتعقيم الأيدي بالكحول لعدم حدوث حرائق بالإيدي.

وتابع أستاذ جراحة التجميل، أن الإفراط في استخدام المطهرات يؤدي لجفاف البشرة التي من دورها تؤدي إلى نوع من أنواع الحروق البسيطة في الجلد "الأحمرار"، لذلك يجب عدم الإكثار منها واستخدام مرتباط للجلد مثل الفازلين الطبي لاحتواءه على طبقة دهنية تساعد على ترطيب الجلد وإحاطة الخلايا بطبقة دهنية سليمة وبالتالي لا يحدث أي نوع من أنواع جفاف الجلد أو التقشير العنيف الذي يؤدي للضرر بالبشرة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية