أخبار مصر | مناشدة عاجلة.. التعليم: الاثنين آخر موعد لتقديم المشروعات البحثية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مناشدة عاجلة.. التعليم: الاثنين آخر موعد لتقديم المشروعات البحثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، طلاب النقل والشهادة الإعدادية بسرعة تقديم الأبحاث لمن لم يقدم بحثه حتي الآن، حيث أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو يوم الاثنين المقبل الموافق ١٨ مايو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول) وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فى رسالته إلى الطلاب قائلًا: "إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

ًكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليموالتعليم الفني، على مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل "من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة، أن قرار الوزير بمد فترة التسليم جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.

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وتحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، الجدل حول امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع يجمع بين كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في مجلس الوزراء غدا الأحد.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إعلان ٢٠ قرارا حول أليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأشارت المصادر إلى أنه حتي الآن لا يوجد نية لتأجيل الامتحانات.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات جديدة بشأن البحث وامتحانات الثانوية العامة خلال تصريحات تلفزيونية له أمس، أنه تم توفير آليه جديد لمنصة ادمودو لتسليم الابحاث لطلاب مصر في الخارج بدلا من الذهاب للسفارة، مضيفا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة ادمودو او لا والامر اختياري لها لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقي كنوع من التأمين للطالب.

وقال إن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الامان للطالب واذا كان الامر ليس به استغلال فيجب علي ولي الامر أن يسلمه ورقي أيضا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم اعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في موتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، قائلا:" دول كثيرة ستقوم بعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الاردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لاولياء الامور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الاحد المقبل".