أخبار مصر | من رواد السوشيال ميديا إلى خونة الوطن : "كفاية كذب وتدليس"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من رواد السوشيال ميديا إلى خونة الوطن : "كفاية كذب وتدليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على من وصفوهم بـ"خونة الوطن والمدافعين عن العناصر الإرهابية والمروجين لأفكارهم".

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "الشعب أصبح على يقين إنه طالما متاجرة شلة العمالة بتزيد يبقوا أكيد عايزين حساباتهم في البنوك تزيد".

وأضاف أخر: "منى سيف وعلاء الأسواني وليلى سويف وبهي الدين حسن وجمال عيد.. صدعتونا بالمهاترات بتاعتكوا اللي خلاص مبقيتش بتقنع أي حد وأن وجودكم في الفضاء الإلكتروني فقط ولو نزلتوا الشارع مفيش حد هيعرفكوا".

ورد عليه أخر: "الشلة دي بتتكلم باسم کیانات وهمية مفيش حد يعرفها غيرهم وليس لها وجود حقيقي أو فعلي بالشارع المصري".

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ووجه آخر هجومه على الكاتب علاء الأسواني قائلا : "علاء الأسواني فاكر نفسه يعرف حاجة عن مصر- دلوقتي معلشي- أصل هو قاعد بيفتي من الخارج".

وتابع: "خالد على بينشر مزاعم حوالين أن مفيش حريات بمصر.. لازم تتأكد أن خلاص مفيش حد بقى يسمعك.. وأتأكد أن هيبقى فيه وقت للحساب".

وشن أخر هجوما حادا على جمال عيد بقوله: "خلاص مبقاش فيه حد يثق في حرف واحد من اللي بتقوله مش خايف على منظرك قدام أولادك وأحفادك لما يكبروا ويعرفوا حقيقتك".

وقال أخر: "تحذير متواصل من المواطنين المصريين لشلة العمالة أنتوا بتأذوا نفسكوا وأهلكوا قبل ما بتأذوا البلد وقريب أوي هتشوفوا شماتة الشعب كله فيكم".