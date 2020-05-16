مصر | بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق أسوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن فتح طريق طريق أسوان اتجاه الاقصر، بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق عدة طرق صحراوية اليوم السبت بسبب وجود تقلبات جوية، وعواصف ترابية.

وبينت المرور في بيان لها عن إغلاق طريق الأقصر اتجاه قنا، الطريق الصحراوي الغربي، طريق الأقصر اتجاه طيبة.

وواصلت أيضا إغلاق طريق قنا اتجاه سفاجا، الطريق الزراعي، طريق قنا اتجاه الاقصر، وطريق قنا اتجاه سوهاج، طريق أسوان اتجاه الأقصر، وجاء ذلك لسوء الاحوال الجوية ووجود رياح محملة بالأتربة.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري بالطرق في الاتجاهين، ونشر الأكمنة تحسبًا لحدوث أي حوادث سير أو كثافات مرورية.