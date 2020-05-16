مصر | لوجود عواصف ترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لوجود عواصف ترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن إغلاق عدة طرق صحراوية اليوم السبت بسبب وجود تقلبات جوية، وعواصف ترابية.

وأعلنت المرور في بيان لها عن إغلاق طريق الأقصر اتجاه قنا، الطريق الصحراوي الغربي، طريق الأقصر اتجاه طيبة.

وأعلنت أيضا، عن إغلاق طريق قنا اتجاه سفاجا، الطريق الزراعي، طريق قنا اتجاه الاقصر، وطريق قنا اتجاه سوهاج، طريق أسوان اتجاه الأقصر، وجاء ذلك لسوء الاحوال الجوية ووجود رياح محملة بالأتربة.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري بالطرق في الاتجاهين، ونشر الأكمنة تحسبًا لحدوث أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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حملات لإزالة السيارات المركونة بشوارع الجيزة



في سياق آخر، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.