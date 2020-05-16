شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم «إلكتروني» لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة الاستعداد المبكر لاجراءات تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، حيث يشغل هذا الأمر أولياء الأمور ويزداد الاستفسار عنه من المواطنين، مناقشا الآليات المنفذة أو التي ستنفذها مديرية التربية والتعليم، في ظل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، لاسيما فيما يتعلق بمنع أي تجتمع محتمل لأولياء الأمور، خاصة وأن مواعيد التقديم ستبدأ من 1 /6 إلى 30/6/2020.

جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، مع محافظ بني سويف بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بالعملية التعليمية.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة رابط إليكتروني ليتم التقديم عليه لمرحلة رياض الأطفال سواء للغات أو المدارس الخاصة أو الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنفيذ ذلك والإعلان عنه بنهاية شهر مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف باتخاذ مايلزم نحو تطبيق الإجراءات الوقائية وبما يتماشي مع الإجراءات التي نفذتها المحافظة وكانت سباقة فيها كإطلاق أول قناة تعليمية ببني سويف للتعليم عن بعد للصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الاعادادي.