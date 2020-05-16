شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع 25 طن مخلفات وإنارة الأعمدة».. استعدادات افتتاح «بشائر الخير 3» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية أعمال تطوير وتجميل الشوارع والطرق بحي غرب، استعدادًا لافتتاح مشروع التطوير الحضري «بشائر الخير 3».

وبدأ حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارات المركزية للتجميل والحدائق، السبت، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق القباري السريع، بهدف إعادة النسق والمظهر الحضارى للمنطقة.

ومن جانبها، قالت ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إنه تم رفع أكثر من 25 طن مخلفات وأتربة بطريق القباري السريع، فضلا عن دهان الأرصفة و«البلدورات»، مشيرة إلى أنه جرى إزالة 4 غرف وكشك من الطوب الأبيض والأخشاب دون ترخيص على مساحة 220 متر مربع بطريق القباري السريع.

وأضافت «الشافعي» أن أعمال التطوير شملت تقليم وري الأشجار، بالإضافة إلى صيانة وإنارة جميع الأعمدة الديكورية بطريق القباري السريع.

ويُفتتح مشروع التطوير الحضري «بشائر الخير 3» بمنطقة القباري والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليار و305 ملايين جنيه خلال أيام.

ويتضمن المشروع الذي يمثل طوق نجاة لآلاف المواطنين من قاطني المناطق العشوائية الخطرة بناء 4 مدارس وكنسية ومساجد فضلا عن مناطق ترفيهية وخدمية ومنطقة تجارية «داون تاون».

Advertisements

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية

أعمال تطوير طريق القبارى في الإسكندرية