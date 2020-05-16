شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسجل ثانى أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 491 حالة بنسبة 4.1 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة اليوم ثانى أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة بمصر منتصف فبراير الماضي وحتى الآن بواقع 491 حالة بنسبة 4.1 % من إجمالي الإصابات التي بلغت 11719 حالة.

وبحسب احصاءات وزارة الصحة والسكان فإن عدد الوفيات بلغ 612 وفاة بنسبة 5.2 % بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.