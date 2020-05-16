شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسجل ثانى أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 491 حالة بنسبة 4.1 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة اليوم ثانى أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة بمصر منتصف فبراير الماضي وحتى الآن بواقع 491 حالة بنسبة 4.1 % من إجمالي الإصابات التي بلغت 11719 حالة.
وبحسب احصاءات وزارة الصحة والسكان فإن عدد الوفيات بلغ 612 وفاة بنسبة 5.2 % بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.
وقالت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.
وكان قد أكد بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال البيان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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