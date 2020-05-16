شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يطالب بوضع جداول مقترحة لامتحانات السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمى رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات ، كما ناقش مع رؤساء الجامعات ، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وذلك بمجرد إنهاء فتره تعليق الدراسة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم 700، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات.

واعتمد المجلس القرارت التي تم اتخاذها في جلسته رقم 699 التي عقدت بتاريخ 18/4/2020، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ 7/5/2020 بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 20201.

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وأشاد الوزير بالمستوى الذي وصلت إليه المدن الجامعية وقيامها باستقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المدن الجامعية وتطويرها بشكل مستمر.