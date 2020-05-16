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السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى حاجز الـ 50 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس ، لتسجل اليوم 2840 حالة جديدة، ليرتفع العدد الكلي إلى 51980 إصابة.

 

وقال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم تسجيل (10) حالات وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 302، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة.

 

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