شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5688 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين و(1390) سيارة مخالفة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (139) دراجة نارية مخالفة و (174) مركبة "توك توك" مخالفة. Advertisements ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

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