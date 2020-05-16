شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة استثنائية تقل 306 من العالقين بالسعودية لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة جده السعودية، تقل على متنها 306 عالقا مصريا بالأراضى السعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى أن رحلة جدة التى وصلت اليوم تعد ثالث رحلات العالقين بالخارج التى تصل من الاراضى السعودية لمرسى علم، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل رحلتين من العاصمة السعودية الرياض، منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة 14 يوما .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

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واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار ، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

كان أستقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء أمس الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة السعودية الرياض ، تقل على متنها 300 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج.