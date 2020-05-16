أخبار مصر اليوم.. "تحيا مصر" يطلق أكبر قافلة مساعدات لـ300 قرية بـ16 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إطلاق صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات لـ300 قرية أولى بالرعاية في 16 محافظة بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.





صندوق تحيا مصر يطلق أكبر قافلة مساعدات لـ300 قرية أولى بالرعاية في 16 محافظة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.





السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير النقل تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

إغلاق 4 طرق صحراوية في أسوان وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية منعا للحوادث

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، 4 طرق صحراوية بسبب سوء الأحوال الجوية، ومنعا لوقوع الحوادث، ومنها تم غلق الطريق الزراعي قنا اتجاه الأقصر، وأغلق طريق قنا اتجاه سفاجا، وسط انتشار الخدمات المرورية.





التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم السبت، اختبار مادة "الفيزياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى ثامن أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

إصابة 18 من أعضاء الفريق الطبى لمستشفى 6 أكتوبر فى الدقى بكورونا

أكد مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحى، إصابة 18 حالة من الفريق الطبى بمستشفى 6 أكتوبر بالدقى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل الحالات للعلاج بمستشفى العزل.

الإدارية العليا: لا يجوز ترخيص السلاح للمتشردين والمرضى النفسيين

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة " أن المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على أن " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم فى المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها .

وصول رحلة استثنائية تقل 306 من العالقين بالسعودية لمطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة جده السعودية، تقل على متنها 306 عالقا مصريا بالأراضى السعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وزير الرى: استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية فى عيد الفطر لمنع انتشار كورونا

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى باستمرار التنسيق مع المحافظين لغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة فى القناطر الخيرية وكافة محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

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مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 306 مصريين من العالقين بالسعودية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى عن وصول رحلة استثنائية مساء اليوم السبت قادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة مصر للطيران، لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وزيرة التضامن: استمرار الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجا حتى نهاية العام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدى الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، أنه تم إطلاق 3 قوافل خلال شهر رمضان، وأنه سيتم استمرار الدعم الغذائى حتى نهاية العام، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لضمان عدم تأثر الأسر الاكثر احتياجا نتيجة أزمة كورونا.

رئيس الوزراء يستعرض فيديو حول مبادرة "نتشارك.. هنعدى الأزمة" لصندوق تحيا مصر

شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيديو حول جهود صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدى الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة.

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر المظلات.. ويؤكد: ماضون فى مهمتنا المقدسة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات اصطفاف عناصر قوات المظلات وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

الموت يغيب الشاعر نبيل خلف.. صاحب أغنية "قلبك حنين يانبى"

توفى ظهر اليوم الشاعر نبيل خلف عن عمر 72 عاما، نعى الملحن وليد سعد، الشاعر الراحل، كاتبا عبر حسابه على "فيس بوك": " البقاء لله فى الأستاذ نبيل خلف بجد من اطهر وانضف الشخصيات اللى عرفتها فى حياتى، بجد حتوحشنى والناس اللى مثلك قليلين فى هذا الزمن ‫مات فى العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم من كم الخير اللى كان بيعمله الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته.

الأعلى للجامعات يطالب بوضع جداول مقترحة لامتحانات السنوات النهائية

طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات، كما ناقش مع رؤساء الجامعات، الإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم إتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وذلك بمجرد إنهاء فتره تعليق الدراسة.

ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بالمدينة الشبابية بـ" أبوقير" لـ 291 حالة

قال الدكتور عمرو سلامة، مدير المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"،أن 26 حالة متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 291 حالة منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

الطبيب البطل محمود سامى يجرى فحوصات ويبدأ رحلة العلاج بالمركز الطبى العالمى

أكد الدكتور محمود سامى، المصاب بفقدان بصره بمستشفى العزل ببلطيم، أنه قام بإجراء التحاليل والأشعة اللأزمة له بوجود فريق طبى كامل يضم كافة التخصصات ومنها الرمد والأعصاب والباطنة وذلك بالمستشفى الجوى .

المدارس تبدأ تصحيح وتقييم الأبحاث الورقية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

بدأت المدارس تقييم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الأسبوع الأول من استلام الأبحاث وفقا للجدول المعلن، حيث يتم تقييم الأبحاث بمقبول أو غير مقبول دون درجات، فيما تواصل الوزارة استلام الأبحاث للأسبوع الثانى حتى بعد غد الإثنين 18 مايو الجارى.

10 معلومات عن كراكة قناة السويس الأضخم فى الشرق الأوسط

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الجمعة، تدشين الكراكة "مهاب مميش" الأضخم فى الشرق الأوسط، بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة فى مجال بناء الكراكات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المهندس صلاح أبو مسلم عضو مجلس إدارة، مدير إدارة التموين، والمهندس السيد عسكر عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة الكراكات، كما حضر المراسم من موقع التدشين كل من " Tom Van Heijningen" المدير التنفيذى للمشروع بالشركة الهولندية، والمهندس أحمد فاروق إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على بناء الكراكة بالهيئة.

العالقون بالكويت بعد العودة: الرئيس السيسى حقق حلمنا بقضاء العيد مع أسرنا

بحلول منتصف ليل اليوم، تكون الكويت خالية من المصريين العالقين؛ وذلك بعد انتهاء فعاليات الجسر الجوى الذى تم تدشينه بين البلدين، ابتداء من 5 مايو الجاري؛ لنقل أكثر من 6 الاف مصرى عالق فى الكويت.