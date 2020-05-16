شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحشيش علاج لكورونا.. دراسة كندية تبحث عمل لقاح من نبات القنب للوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم تقدم الدراسات العلمية مفاجآت جديدة، حول علاجات ولقاحات كورونا المختبرة، فبعد أن تحدثت دراسة فرنسية عن التأثير الإيجابى لنيكوتين التدخين على فيروس كورونا، تكشف اليوم جامعة كندية عن إجراء دراسة عملية لبحث الاستفادة من نبات القنب لعلاج الفيروس.

والقنب هو النبات الذى يخرج منه الحشيش وأنواع أخرى من المخدرات، تعمل الدراسة على استخدام مستخلصات القنب للوقاية من كورونا لتأثيرها على البروتينات الناقلة للفيروس إلى الخلايا.

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فى الفيديو التالى نستعرض مزيدا من التفاصيل..