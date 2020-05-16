السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير النقل تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

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