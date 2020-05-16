شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": فئة الشباب الأكثر حرصا على مشاهدة " الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم هادفة و متنوعة، مضيفا أن هناك التزام من قبل القائمين على الدراما بمعايير المجلس و التماشى مع المجتمع و سلوكياته، وأضاف صالح الصالحى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في مخالفات الأعمال الدرامية، مشيرا الى ان ذلك يرجع لاستجابة القائمين على الدراما للمجلس الذى خاطبهم خلال الأعوام الماضية للالتزام بالمعايير .

ولفت صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن مسلسل الاختيار عمل مطلوب أن يتكرر في أكثر من مناسبة لأن الشباب المصرى في حاجة لقضية يلتف حولها و يعرف أن هناك أبطال يدفعون حياتهم ثمنا للدفاع عن الوطن، متابعا :" الاختيار حقق مشاهدات مرتفعة بل و الأعلى مشاهدات و الملفت للنظر أن الشباب هو الحريص على مشاهداته ".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.