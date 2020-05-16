شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تدفع بسيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة الجيزة بسيارات تحمل مكبرات صوت بعدد من قرى ومراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من عدوى فيروس، ومناشدتهم البقاء في المنازل والحرص على ارتداء الكمامات اذا خرجوا للضرورة القصوى.

وطالبت المحافظة المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات وقت الخروج، مع عدم مصافحة الأخرين والحرص على وجود مسافات كافية بينهم وبين الأخرين، وكذلك الإلتزام بغسيل الأيدى بالصابون من وقت لأخر والتوجه إلى أقرب وحدة صحية حال ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.