شكرا لقرائتكم خبر عن والداه وشقيقه ما زالوا مصابين.. خروج رضيع من «عزل كفر الدوار» بعد شفائه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود شهاوى، المسؤول الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا، السبت، تعافي طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، وطبيب وخروجهما من المستشفى.

وقال «شهاوى» إن الطفل غادر المستشفى بصحبة خاله، بعدما أصر والداه على مغادرته المستشفى بعد شفائه، مشيرًا إلى استمرار تواجد والد الطفل ووالدته، وشقيقه، 4 سنوات، لاستكمال العلاج.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام منذ بدء تشغيله لعزل مصابي الفيروس في 16 أبريل الماضى أكثر من 400 حالة من المصابين من معظم محافظات الوجه البحرى والدلتا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.