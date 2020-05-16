شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل ٢٧٠ مصريًا من العالقين بدبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء السبت، رحلة طيران استثنائية قادمة من مطار دبي، والتي أقلت 270 مصريًا من العالقين بدولة الإمارات، بحسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وقال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم، عقب وصولهم، منعًا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وبالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٧٠ من العائدين من دبي وإخضاعهم للفحص الطبي