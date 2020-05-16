شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بالصعيد بسبب سوء الأحوال الجوية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الإدارة العامة للمرور، السبت، عددًا من الطرق السريعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أغلقت الطريق الزراعي قنا- الأقصر، وطريق قنا- سفاجا، والطريق الصحراوي الغربي قنا – سوهاج.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغات بإغلاق طريق أسوان- الأقصر، وطريق الأقصر- قنا، والطريق الصحراوي الغربي الأقصر- قنا، كما تم غلق طريق الأقصر – طيبة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.