شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بالصعيد بسبب سوء الأحوال الجوية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الإدارة العامة للمرور، السبت، عددًا من الطرق السريعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أغلقت الطريق الزراعي قنا- الأقصر، وطريق قنا- سفاجا، والطريق الصحراوي الغربي قنا – سوهاج.
كما تلقت غرفة العمليات بلاغات بإغلاق طريق أسوان- الأقصر، وطريق الأقصر- قنا، والطريق الصحراوي الغربي الأقصر- قنا، كما تم غلق طريق الأقصر – طيبة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.
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