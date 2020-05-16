شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «قنا- سفاجا» نتيجة قطع مياه السيول للطريق الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم غلق طريق قنا- سفاجا بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالكيلو ٢٧ و34 و42، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للطريق وعمليات سحب المياه بواسطة السيارات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا، رافقه اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، وأشرف أمين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن، مناشدا المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا في الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مضيفا أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة .