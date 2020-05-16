شكرا لقرائتكم خبر عن «علمت أنها مصابة بفيروس كورونا».. هروب سيدة من مستشفى العزل بالمنوفية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين محمد، مدير مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، السبت، إن هناك سيدة مصابة بكورونا، تبلغ من العمر 75 عامًا، هربت من المستشفى بعد علمها بإصابتها بالفيروس القاتل.

وأضاف إلى أنه على الفور قام بإبلاغ الشرطة والتي عثرت عليها بمحيط المستشفى وإعادتها من جديد، مؤكدًا أنه جرى تعقيم الأماكن التي ترددت عليها بمحيط المستشفى وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمستشفى وجرى التأكد بأنها لم تتعامل مع أي شخص في الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.