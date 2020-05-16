شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 حالات جديدة في «عزل قها».. وارتفاع العدد إلى 193 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، السبت، تعافي 5 حالات جديدة من الفيروس، بعد سلبية تحاليلهم مرتين متتاليين من الفيروس.
وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، ورئيس الفريق الطبي الرابع، في تصريحات صحفية، السبت، إن عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى ارتفع إلى 193 شخصًا حتى الآن.
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